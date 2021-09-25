2021/09/25 | 12:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصومال.. مقتل وإصابة 5 ضباط بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقاديشو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصومال.. مقتل وإصابة 5 ضباط بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقاديشو) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصومال.. مقتل وإصابة 5 ضباط بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقاديشو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).