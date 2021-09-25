2021/09/25 | 12:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف سياسي يدعو لمقاضاة الأصوات المتجاهرة بالتطبيع الاسرائيلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سياسي يدعو لمقاضاة الأصوات المتجاهرة بالتطبيع الاسرائيلي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سياسي يدعو لمقاضاة الأصوات المتجاهرة بالتطبيع الاسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).