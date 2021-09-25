هيئة النزاهة: الاموال المنهوبة من العراق أرقام تخمينية مسجّلة بأسماء وهمية

2021/09/25 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، أن الاموال المنهوبة من العراق سجلت بأسماء وهمية في عدة دول، مشيرة إلى منح مكافئات مالية لإعادة تلك الاموال.

وقال مدير الدائرة الادارية والمالية في الهيئة جاسم باسم إن مبالغ الاموال المنهوبة من العراق قبل 2003، أرقام تخمينية على اعتبار أن معرفة الاموال صعب جداً لأنها سجلت بأسماء وهمية في زمن النظام السابق، كاشفاً عن حصيلة الاموال المنهوبة من العراق قبل وبعد 2003 لا يمكن معرفتها.

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