أكثر من 55 رحلة على متن الخطوط الجوية ليوم غد الأحد

2021/09/25 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، السبت، جدول رحلاتها ليوم غد الأحد.

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ونشرت الشركة جدول الرحلات الذي تضمن أكثر من 55 رحلة، توزعت بين وُجهات داخلية وخارجية.

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