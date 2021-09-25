حكومة العراق ترفض اجتماعات شخصيات بإقليم كردستان للتطبيع مع إسرائيل: غير قانونية

2021/09/25 | 12:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت حكومة العراق رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، والتي تم من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل.وأفاد الحكومة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل …

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