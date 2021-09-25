الكهرباء تكشف خطة للاستغناء عن المولدات الاهلية

2021/09/25 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت عن خطة للاستغناء عن المولدات الاهلية وتخفيف العبء عن الوزارة.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي، إن “خطة البنك المركزي ووزارة البيئة بإقراض المواطنين والمؤسسات لشراء لوحات الطاقة الشمسية من اجل الاستغناء عن المولدات الأهلية”، مبينا بأنها “واقعية وممكن لها ان تخفف العبء عن الوزارة”.واشار […]

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