تفاصيل عن الهزة الارضية التي ضربت شمال غربي نينوى وتاثيرها على سد الموصل

2021/09/25 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزلي في العراق، تسجيل

مراصدها الزلزالية هزة أرضية فجر السبت

شمال غربي مدينة الموصل قرب ناحية

ربيعة، بقوة "4.3" درجة بمقياس ريختر.

وقالت الهيئة في بيان، إن

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