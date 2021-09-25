منفذ زرباطية : استقبال أكثر من 10 الاف من زوار الاربعينية خلال الايام الماضية

2021/09/25 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن مصدر امني في منفذ زرباطية الحدودي

بمحافظة واسط استقبال اكثر من (10) الاف

زائر ايراني خلال الايام الماضية لأداء

مراسم زيارة اربعينية استشهاد الإمام

الحسين ع .

وافاد المصدر ان 7570 زائر دخل خلال

الا

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