حكومة الكاظمي تعلن رفضها القاطع للتطبيع

2021/09/25 | 13:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية.

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