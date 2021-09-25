صحوة العراق: من يتحدث عن التطبيع مع الاحتلال يمثل نفسه المريضة

2021/09/25 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال بيان لحزب صحوة العراق، اليوم السبت، انهم ومنذ نشأتهم متمسكون بثوابت وطنية إسلامية إجتماعية لا يغادرهوا.واضاف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “فكل الثوابت معايير تبقى مع الزمن رغم كل التحديات التي تواجهنا وملزمين جميعا بالتمسك بها احتراما لعقيدة وسمعة ومسار وطني”.وبين الحزب “بلغنا للأسف قيام بعض دعاة الانتساب لمكونات ولتوصيفات …

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