صدور الموافقات الأصولية لتشغيل مطار كركوك.. وهذا موعد افتتاحه

2021/09/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، اليوم السبت، صدور الموافقات الاصولية لتشغيل مطار كركوك الدولي.

وذكر الصالحي، في منشور على صفحته في فيسبوك، إنه "تم صدور الموافقات الاصولية لتشغيل مطار كركوك الدولي".

وأضاف، أن "المطار سيتم افتتاحه خلال أسبوع".

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