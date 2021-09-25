سويسرا تجري استفتاء بشأن زواج المثليين

2021/09/25 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقرر الناخبون في سويسرا يوم الأحد، ما إذا كانوا سيسمحون بزواج المثليين في دولة جبال الألب الغنية أم لا، وهي واحدة من الدول القليلة في أوروبا الغربية حيث لا يحق للمثليين والمثليات الزواج بالفعل حتى الآن.

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