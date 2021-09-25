2021/09/25 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مستشار رئيس الجمهورية رئيس دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، اليوم السبت، عن وجود عدد من القوانين الخاصة باسترداد الأموال المهربة التي سيعلن عنها قريباً.وقال الكناني في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بصدد تشريع قوانين جديدة لاسترداد الأموال المهربة المركز الخبري الوطني.

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