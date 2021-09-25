الحزب الإسلامي: الأصوات الداعية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني نشاز ولا تمثل العراقيين

2021/09/25 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشجب الحزب الإسلامي العراقي، الأصوات التي تعالت مؤخراً داعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أنها تعبر عن افلاس سياسي وقيمي.ووصف الحزب تلك الأصوات بالنشاز، كونها لا تعبر عن موقف العراقيين الذين عرفوا بنصرة اخوانهم الفلسطينيين، وعدم المساومة على قضية العرب والمسلمين الأولى.ودعا الحزب ابناء شعبنا كافة للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لهذه التصريحات، موضحاً …

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