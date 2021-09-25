هذه الدولة تزعم عدم وجود حالات كورونا.. ونشطاء:

2021/09/25 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مضي ما يقرب من عامين على بدء ظهور جائحة فيروس كورونا، لم تشهد تركمانستان أي حالة إصابة بالفيروس كورونا، أو على الأقل، هذا ما تدعيه السلطات المتهمة بالاستبداد في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

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