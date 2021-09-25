بتغلادش تعبر عن رغبتها في مواصلة تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان

2021/09/25 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، السفير البنغلاديشي الجديد لدى العراق محمد فضل الباري.وذكر بيان عن الحكومة أنه “في مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير البنغلاديشي الجديد بمناسبة تسنمه مهامه، متمنياً له التوفيق في عمله بما يسهم في توطيد علاقات بنغلاديش مع العراق وإقليم كوردستان”.ووجّه السفير البنغلاديشي شكره لإقليم كوردستان، حكومةً وشعباً، على “تنسيقه ودعمه لأبناء الجالية البنغلاديشية في الإقليم، معرباً عن رغبة بلاده في مواصلة تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان”.

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