داخلية كردستان: مؤتمر التطبيع لا يعبر عن موقف حكومتنا

2021/09/25 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، توضيحاً حول اجتماع عُقد يوم أمس في أُربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد).

وفيما يلي نص التوضيح:إن الاجتماع عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.

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