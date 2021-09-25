ما هو موقف الحزب الشيوعي لما بعد الأنتخابات؟ - مازن الحسوني

2021/09/25 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مازن_الحسوني -بات من المؤكد اقامة الأنتخابات النيابية العراقية في 10/1//2021 .هذه الأنتخابات التي قاطعها الحزب الشيوعي وهو محق بقراره هذه والذي جاء بعد استفتاء داخلي لعموم الحزب .الحزب لم يكن وحيدأ في قراراه هذا وأنما لحقت به بعض القوى السياسية الأخرى.أسباب القرار أصبحت معروفة وتتمثل (فشل الدولة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم،المليشيات المتحكمة بالشارع والدولة بقوة سلاحها خارج اطر القانون ،مفوضية ......





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