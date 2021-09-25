2021/09/25 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_كركوش رواية الأطروحةفي رواية (الغائب الحاضر) يقول مؤلفها حميد الكفائي ، كما نقرأ في الصفحة الأخيرة من غلاف الرواية ، بأن غرضه من كتابة هذه الرواية هو ، (تسليط الأضواء على ممارسات تجلت بها قسوة المجتمع "العراقي" على أفراده ، في بيئات بدوية و ريفية و حضرية ، دينية و عشائرية و مدنية ، فقيرة وثرية ، تشكل بتفاعلها و امتزاجها المجتمع العراقي.) هذا التنويه من قبل المؤلف يدفعنا أن نفترض بأن روايته ستكون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حميد الكفائي في رواية (الغائب الحاضر) : رصد الحراك الاجتماعي العراقي - حسين كركوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حميد الكفائي في رواية (الغائب الحاضر) : رصد الحراك الاجتماعي العراقي - حسين كركوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).