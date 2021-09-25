2021/09/25 | 13:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wgmw9K3-7y8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق الذي نحب أن يكون ،، بعزمنا نبني العراق #عزمنا_فتوكلنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق الذي نحب أن يكون ،، بعزمنا نبني العراق #عزمنا_فتوكلنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).