أول موقف رسمي من اقليم كردستان حول مؤتمر التطبيع مع اسرائيل

2021/09/25 | 13:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، السبت، مواقفتها على تنظيم مؤتمر "السلام والاسترداد" للتطبيع مع اسرائيل في اربيل ، مؤكدة على عدم تعبيره عن موقف حكومة الاقليم بأي شكل من الاشكال.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (25 ايلول 2021)، إن "الاجتماع عقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان".

واضاف انه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع"، دون ذكر اي تفاصيل اخرى.

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