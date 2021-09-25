باريس وواشنطن تتفقان على “أهمية المضي قدما” في مشروع إصلاح ضريبي على الشركات العالمية

2021/09/25 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة على “أهمية المضي قدما نحو تطبيق” الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.ومشروع الإصلاح هذا الذي أعلن أوائل حزيران/يونيو والذي تم التفاوض … Readmore

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