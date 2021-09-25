بالصور:حشد العتبات يضبط مندسين بحوزتهم مخدرات في كربلاء

2021/09/25 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة العباس القتالية، السبت،

ضبط مندسين وسط زوار اربعينية استشهاد

الامام الحسين ع وبحوزتهم مواد مخدّرة.





وقالت الفرقة في بيان صحفي اليوم (25

أيلول 2021)، إن "قوات الأمن في فرقة

العباس القتالية (

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