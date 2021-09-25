الصحة العراقية تؤكد عدم شمول الأطفال بلقاح كورونا: ملتزمون بالتعليمات العالمية

2021/09/25 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة العراقية، السبت، عدم

شمول الاطفال بلقاح كورونا لالتزامها

بالتعليمات العالمية، مبينة انه هذا

الأمر يحتاج إلى تعليمات صادرة من منظمة

الصحة العالمية.

وقال عضو الفريق الإعلامي لوزارة

الص

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