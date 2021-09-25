عاجل | رئاسة الجمهورية: نرفض التطبيع ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

2021/09/25 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئاسة الجمهورية تدعو للابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياًعاجل | رئاسة الجمهورية: نرفض التطبيع ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

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