2021/09/25 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة المرأة النيابية، اليوم السبت، عن أسباب عدم تمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في البلاد، مشيرة إلى أن حالات العنف بدأت تتفاقم ضد جميع الفئات المجتمعية.وقالت عضو اللجنة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تدق ناقوس الخطر: آفة العنف الأسري تفاقمت المركز الخبري الوطني.

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