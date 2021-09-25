كردستان: الاجتماع العشائري عقد دون موافقة الحكومة المحلية

2021/09/25 | 14:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارةُ الداخلية في حكومة إقليم كردستان، توضيحاً حول الاجتماع الذي عُقد في أُربيل تحت عنوان "السلام والاسترداد".

وقالت الداخلية إن الاجتماع عُقد دون علم وموافقة ومشاركة الحكومة في الإقليم، وأكد البيان أنه لا يُعبر عن موقف حكومة أربيل، وشددت وزارةُ الداخلية على انها ستتخذُ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.

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وأعربت الحكومة العراقية في بيان رسمي رفضها القاطع للاجتماعات التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية في أربيل بإقليم كردستان ورفعت خلالها شعار التطبيع مع إسرائيل.

وأكدت الحكومة أن هذه الاجتماعات لا تمثل العراقيين وإنما مواقف من شاركوا فيها.

وأضاف البيان أن مفهوم التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن بغداد عبّرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا أكثر من 300 عراقي بمن فيهم شيوخ عشائر مساء الجمعة إلى التطبيع مع إسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر عُقد تحت عنوان "السلام والاسترداد" ونُظم في كردستان.

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