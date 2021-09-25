مؤتمر في أربيل يدعو للتطبيع مع إسرائيل والحكومة العراقية ترفضه رفضاً قاطعاً

2021/09/25 | 14:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون شاركوا في مؤتمر السلام والاسترداد الذي نظمه مركز أبحاث السلام الأميركي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في 24 أيلول/سبتمبر 2021 © اف ب سفين حامد أربيل (العراق) (أ ف ب) – دعا أكثر من 300 عراقي بمن فيهم شيوخ عشائر مساء الجمعة إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من […]

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