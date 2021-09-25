الصدر يطالب باعتقال المشاركين في مؤتمر “التطبيع”: والا سنفعل ما يجب

2021/09/25 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى اعتقال المشاركين في مؤتمر التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، واصفا المشتركين فيه بالنماذج القذرة.

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