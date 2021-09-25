من بينهم 9 نساء.. الإمارات تعلن تشكيل مجلس وزراء جديد

2021/09/25 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، السبت، عن تشكيل حكومة جديدة قبل شهرين من احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين على تأسيسها، على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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