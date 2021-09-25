انتقادات لزوجة بولسونارو إثر تلقيها لقاح كوفيد في نيويورك

2021/09/25 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت ميشيل بولسونارو زوجة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لقاحاً مضاداً لكورونا هذا الأسبوع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة واتُهمت بتقويض مصداقية حملة التطعيم في بلادها.وقال الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف في مقابلة نشرتها الجمعة مجلّة “فيجا”، إن … Readmore

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