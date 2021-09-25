2021/09/25 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اشرف وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، ميدانيا على خطة حماية زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام .وذكر بيان لمكتبه تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “للاشراف ميدانيا على تطبيق الخطط الخاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يشرف ميدانيًا على خطة تأمين زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يشرف ميدانيًا على خطة تأمين زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يشرف ميدانيًا على خطة تأمين زيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).