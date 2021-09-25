2021/09/25 | 14:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية: نرفض محاولات التطبيع مع اسرائيل ونجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

اعتبرت رئاسة الجمهورية العراقية، السبت، الاجتماع الذي عقد في أربيل، ودعا إلى التطبيع ع إسرائيل، محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي، مجددة رفض محاولات التطبيع مع اسرائيل.

وقالت الرئاسة في بيان، انه "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".

وأكدت رئاسة الجمهورية أن "الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لايمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الاهلي".

ودعت رئاسة الجمهورية الى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً وقانونياً، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

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