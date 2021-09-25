تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

2021/09/25 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا اليوم السبت 22041 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ 14 أغسطس الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 822 مقابل 828 في اليوم السابق.بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و398415، منها 203095 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس […]

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