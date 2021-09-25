محمد بن راشد يعلن منهجية عمل جديدة وتشكيلًا جديدًا لحكومة الإمارات

2021/09/25 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، السبت، تشكيلًا وزاريًا جديدًا للحكومة الإماراتية، وكذلك منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي.

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