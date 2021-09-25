مجلس النواب الأمريكي يقر تمويل القبة الحديدية بأغلبية ساحقة

2021/09/25 | 14:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأقر مجلس النواب الأمريكي الخميس، مشروع قانون تمويل منظومة “القبة الحديدية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع.وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة لصالح تمويل المنظومة الإسرائيلية بمليار دولار، فقد أيد المشروع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية فقط.وفي أول تعليق لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، …

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