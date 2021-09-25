رئاسة الجمهورية ترفض محاولات التطبيع مع اسرائيل: ندعم القضية الفلسطينية

2021/09/25 | 14:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، رفضها محاولات التطبيع مع اسرائيل، فيما جددت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق …

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