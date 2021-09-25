العراق صدّر ضعف ما يستهلكه من البنزين خلال النصف الاول من العام.. 45 مليون لتر يوميًا

2021/09/25 | 14:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن الكمية والإيرادات للمنتجات النفطية المصدرة للنصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت صادراته من البنزين العادي مايقارب الـ45 مليون لتر يوميًا.

وقالت شركة تصدير النفط الوطنية “سومو”، ان “كمية الانتاج من زيت الوقود المصدرة للنصف الأول من العام الحالي بلغت اربعة مليارات و 137 مليوناً و599 ألفاً و94 طناً، بإيرادات بلغت ملياراً و561 مليوناً و697 ألفاً و360 دولاراً”.

واضافت ان “الكمية المصدرة من مادة النفثا بلغت 710 ملايين و804 آلاف و639 طناً بإيرادات مالية بلغت 405 ملايين و383 ألفاً و346 دولاراً”.

وبينت ان “الكميات المصدرة من البنزين الطبيعي بلغت 40 مليوناً و236 ألفاً و680 طنا بإيرادات بلغت 19 مليوناً و471 ألفاً و505 دولارات، فما بلغت كمية الصادرات من مادة التقطير الفراغي 145 مليوناً و529 ألفاً و830 طناً بإيرادات بلغت 29 مليوناً و46 ألفاً و870 دولاراً”.

واشارت الشركة الى ان “اجمالي المنتجات النفطية المصدرة للنصف الأول من العام 2021 بلغت خمسة مليارات و34 مليوناً و170 طناً بإيرادات بلغت مليارين و15 مليوناً و599 ألفاً و82 دولاراً”.

وبينما يصدر العراق بحسب الحسابات السابقة قرابة 45 مليون لتر بنزين عادي يوميا، يستورد 10 مليون لتر من البنزين المحسن يوميًا، في الوقت الذي يستهلك العراق 25 مليون لتر من البنزين.

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