2021/09/25 | 14:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، رفض محاولات التطبيع مع إسرائيل، مشددة على موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكّد بيان للرئاسة، 25 أيلول/سبتمبر، أنّ "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، ورفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل"، داعيًا إلى "احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".

كما أكّد، أنّ "الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لايمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".

ودعا البيان، إلى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيًا و قانونيًا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

وشهدت مدينة أربيل، الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، مؤتمرًا يدعو إلى "التطبيع مع إسرائيل" حضرته شخصيات سياسية وعشائرية.

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