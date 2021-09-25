صحيفة إسرائيلية تعلق على مؤتمر “التطبيع” في أربيل

2021/09/25 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال كاتب إسرائيلي إن “المئات من القادة العراقيين المحليين، شيعة وسنة، دعوا بلادهم للانضمام إلى اتفاقات التطبيع الإبراهيمية، ووعدوا بلقاء الإسرائيليين، رغم أن القانون العراقي يجرم هذه العلاقات”.وأضاف إيتمار آيخنر، في تقريره بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته موقع “عربي21″، واطلع عليه “النور نيوز” أن ثلاثمئة من القادة المحليين في العراق اجتمعوا بمدينة أربيل، عاصمة …

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