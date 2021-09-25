2021/09/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق تدريجياً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق تدريجياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق تدريجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).