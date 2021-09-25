السامرائي رافضاً لمؤتمر التطبيع: الشرف لا يُجزأ والقضية الفلسطينية لن تموت

2021/09/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداكد القيادي في تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم السبت ، ان الشرف لا يجزأ والقضية الفلسطينية لن تموت.وقال السامرائي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اطلعت عليها (بغداد اليوم) ان "الشرف لا يجزأ والقضية الفلسطينية لن تموت، وما ضاع حق وراءه مطالب وقد تربينا على حمل راية قضيتنا الأولى فلسطين".وأضاف: "تباً لكل مطبّع ذليل، ومحافظاتنا يمثلها رجالنا الشرفاء وأعيانها".وتابع: "نرفض رفضاً قاطعاً كل محاولات التطبيع الفاشلة ونؤكد موقفنا الثابت والمصيري في الدفاع عن شرف الأمة وقضيتها الأولى".

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