الفتح يدعو القضاء لملاحقة المشاركين بمؤتمر التطبيع وإنزال أقصى العقوبات بحقهم

2021/09/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف الفتح، اليوم السبت، الى ملاحقة لملاحقة المشاركين بمؤتمر التطبيع وإنزال أقصى العقوبات بحقهم لمساسهم بثوابت الشعب العراقي في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني.

وقال التحالف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "عقد اجتماع في أربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني يعد عملا إجراميا وفقا للقانون العراقي النافذ ويعد كل الذين أعدوا وشاركوا في هذا الاجتماع خونة، يجب محاكمتهم و إنزال أقصى العقوبات بحقهم".

واضاف ان "الكيان الصهيوني لن يكون له مكان في عراق الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين"، داعياً "القضاء العراقي الوطني لملاحقة كل هؤلاء وتطبيق القانون النافذ، كما ندعو الشعب العراقي العظيم وجميع المؤسسات الرسمية والدينية والشعبية والعشائر العراقية الغيورة إلى نبذ هذه الفئة المجرمة والتبرؤ منهم".

واكد التحالف في بيانه "دعمه الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في التحرير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، كما ان العراق سيبقى فاعلاً في محور مقاومة هذا الكيان الصهيوني الغاصب".

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