أدوية جديدة تمنح مزيدا من الأمل بمواجهة كوفيد

2021/09/25 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - الكورتيكوستيرويدات: هو أول علاج أوصت به رسميًا منظمة الصحة العالمية في سبتمبر 2020، فقط للمرضى المصابين بأكثر الأعراض خطورة.

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