الفتح: عقد اجتماع في أربيل للتطبيع يعد عملاً إجرامياً ويجب محاكمة المشاركين ومعاقبتهم

2021/09/25 | 14:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر تحالف الفتح، اليوم السبت، بياناً رافضاً لمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما أشار البيان إلى أن عقد الاجتماع في أربيل يوم أمس يعد عملاً إجرامياً، مع دعوة التحالف لإنزال أقصى العقوبات بحق المشاركين.وذكر التحالف في بيان، أن “عقد اجتماع في أربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني يعد عملا إجراميا وفقا للقانون العراقي النافذ، […]

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