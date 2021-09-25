بالأشعة تحت الحمراء.. شاهد لحظة تدفق الحمم من بركان جزر الكناري

2021/09/25 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر معهد جزر الكناري لعلوم البراكين فيديو التقط بتقنية الأشعة تحت الحمراء يظهر ثوران بركان جزيرة لابالما إحدى جزر الكناري الإسبانية.

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