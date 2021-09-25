2021/09/25 | 14:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: لبن الأم الملقحة ضد كورونا يحتوي على أجسام مضادة تحمي الرضيع

توصلت دراسة حديثة إلى أن لبن الأمهات اللواتي تلقين لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد يحتوي على أجسام مضادة قد تحمي الرضع من العدوى.

وقال باحثون من جامعة فلوريدا الأميركية، إن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على معدلات التطعيم للنساء الحوامل والمرضعات اللواتي اعتبرت اللقاحات آمنة بالنسبة لهن، لكن العديد منهن ما زلن مترددات بشأن التطعيم.

واشتملت الدراسة على تحليل لبن 21 من الأمهات المرضعات اللاتي عملن في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تسجيلهن في الدراسة اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2020، عندما أصبح لقاحا «فايزر» و«موديرنا» متاحين للعاملين في مجال الرعاية الصحية، واستمرت الدراسة حتى مارس (آذار).

وأجريت اختبارات لدم الأم ولبنها على ثلاث فترات للكشف عن الأجسام المضادة قبل التطعيم، وبعد جرعة اللقاح الأولى، ثم الجرعة الثانية.

ووجد العلماء، أن لبن الأم بعد الجرعة الثانية كان به زيادة بمقدار 100 ضعف في الأجسام المضادة والتي تلعب دوراً مهماً في المناعة ومكافحة العدوى.

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