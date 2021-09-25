تحالف “تقدم” يعلن رفضه القاطع لكل المحاولات المشبوهة التي تروج للتطبيع

2021/09/25 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن تحالف “تقدم”، رفضه القاطع لكل المحاولات البائسة والمشبوهة التي تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

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