قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق تدريجيًا ضمن حدود العاصمة

2021/09/25 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أوعز قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، اليوم السبت، بفتح الطرق تدريجيا ضمن حدود العاصمة لتسهيل حركة المواطنين ودخول البضائع والمواد الغذائية.

وقالت اعلام عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، أوعز بفتح الطرق تدريجيا ضمن حدود العاصمة لتسهيل حركة المواطنين ودخول البضائع والمواد الغذائية".

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