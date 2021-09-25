2021/09/25 | 14:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان حول مؤتمر التطبيع: على المجتمعين الصغار إدراك قوانينا تجرم هذه الافعال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان حول مؤتمر التطبيع: على المجتمعين الصغار إدراك قوانينا تجرم هذه الافعال) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان حول مؤتمر التطبيع: على المجتمعين الصغار إدراك قوانينا تجرم هذه الافعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).